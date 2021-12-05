Son dakika: Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi (2) - Son Dakika

'SAVUNMA SANAYİ İHRACATI SADECE TİCARİ BİR KONU DEĞİL'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir "Savunma sanayi, Türkiye'de gelişimi ve ihracatı dikkat çeken bir alan. Net rakamlara baktığımızda ihracat rakamımız hala küçük. Savunma sanayi ihracatı sadece ticari bir konu değil. Ülkeler arası ilişkiler, konjonktür, müşteri olan ülkede oluşacak baskılar, dünyada bunun getireceği yankılar gibi konular var. Kendi işimize bakıp, üretimimizi yapıp, teknolojimizi geliştirip daha sonra dünya ihracatımızı yaparız" dedi.

'İHRACATTAKİ ETKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ'Savunma ve havacılık sektörünün ihracatını 3 kalemde gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Demir "İlk olarak hafif silahlar. Burada özel sektörün çok büyük liderliği var. İkinci olarak sivil havacılık sektörü var. Üçüncü alanda ise daha çok ağır silahlar, İHA'lar, SİHA 'lar ileri teknoloji yer alıyor. Ülkemizin küresel güç vizyonu, istiklal ve istikbal mücadelemizin askeri harekat cephesinde üçüncü gruptaki ürünler önemlidir. İhracatta da o ürünlerin oluşturduğu etki çok önemli. Algı olarak Türkiye'nin vizyonunu ve gücünü göstermesi açısından rakamlardan daha önemli" diye konuştu.'ŞİRKETLERİMİZ DIŞ PAZARDA BİRBİRİYLE REKABET ETMİYOR'

Dünya coğrafyasında her bir alana, her bir ülkeye ayrı stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Demir "Görüşmelerde finansmanla masaya oturmak, yerel lobi yapmak, yerelde var olmak, temsilciler dışında şirketlerimizin diğer ülkelerde yapılanmaları bir dizi konu gündeme geldi. Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinin dış pazarlarda birbirleriyle rekabet etmeyen durumda olmamaları çok önemli. Kazan kazana gitmektense, kaybet kaybede giden bir strateji ülkemiz için sağlıklı değil" ifadelerini kullandı.