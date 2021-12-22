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Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

22.12.2021 10:23

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak'ta 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun detaylarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak'ta 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun detaylarını açıkladı. Buna göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analizde, İran'dan gelen yabancı plakalı TIR, 'riskli' olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR'ın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği yakıt deposu araçtan ayrıldı daha sonra kesilerek açıldı. Yakıt deposu içinde gizli bölme oluşturulduğu ve bu bölmenin yakıt izlenimi verilmek istenen farklı sıvı maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Sıvı maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Pompayla depodaki gizli bölmelerden plastik bidonlara aktarılan uyuşturucunun ağırlığının toplam 462,5 kilo olduğu belirlendi.

Öte yandan operasyonla Türkiye tarihinde bugüne kadar bulunan en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin ele geçirilmesine imza atıldığı, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Muş Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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