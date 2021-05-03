Son Dakika | Bakan Muş: "İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti."
03.05.2021 11:55
Son dakika haberi: Bakan Muş: "İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bakan Muş: "İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti."
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Kaynak: AA
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