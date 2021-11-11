Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Muş, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, gümrüklerde iş birliği ve lojistik konularını ele aldık. Sınır Ötesi Ticaret Merkezlerine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,