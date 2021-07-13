Ortak Deklarasyon ile Türkiye-Malezya STA'sının hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla eylül ayında müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrasında, iki bakan tarafından Ortak Deklarasyon imzalandı.

STA'nın hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılan görüşmelerde, gümrükler, DTÖ Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması Müzakereleri, helal gıda sektörü, karşılıklı yatırımlar, sivil havacılık ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği potansiyeli vurgulandı.

Bu görüşmede, 2015'te yürürlüğe giren Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında iki ülke ticaretinde kaydedilen gelişmeler ele alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile görüştü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bakan Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali ile görüştü - Son Dakika

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