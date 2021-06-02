TİCARET Bakanı Mehmet Muş , "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda 2021 yılı mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, pazartesi günü açıklanan ilk çeyrek büyüme verilerinin ekonominin kazandığı ivmeyi açıkça gösterdiğini, buna göre Türkiye ekonomisinin, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdüğünü ve büyümenin yüzde 15,7'sinin net ihracat kaynaklı olduğunu kaydetti. Muş, ekonomideki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 41'inin ise yatırım kaynaklı olduğunu söyledi.

'MAYIS AYI İHRACATIMIZ 16,5 MİLYAR DOLAR'Bakan Muş, 2021 yılının ilk 4 ayında ihracatta yaşanan güçlü performansın mayıs ayında da devam ettiğini belirterek, "Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre; mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir. Bu sayede ilk beş ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır. Bu yıl normalleşme adımlarıyla birlikte Orta Vadeli Program'da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İthalatımız ise mayıs ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.'TÜRK LİRASININ PAYINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'İhracatın ithalatı karşılama oranının 2021 ocak-mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 7,8 puan artışla yüzde 82,3'e yükseldiğini kaydeden Bakan Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2021 Mayıs'ında geçen yılın aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 79,9'a yükseldiğini ifade etti. Bakan Muş, şöyle konuştu: "İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. 5 aylık dönemde ihracat yapan firma sayısı yüzde 12,2 artışla 71 bin 618 olmuştur. Geçen yılın aynı ayına göre, 2021 yılı mayıs ayında görülen İtalya 'ya yüzde 110'luk, İspanya 'ya yüzde 170'lik ve Polonya 'ya yüzde 90'lık ihracat artışları ise dikkat çekicidir. Mayıs ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,1 artışla 6,8 milyar dolara ulaşırken, söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 41,3'ünü oluşturmuştur. Öte yandan Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ikili ticaretimizde Türk Lirasının payını artırmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında Türk Lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmıştır."'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Bakan Muş, Türkiye'nin önünde Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik gibi önemli bir hedef bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar AB'nin son dönemlerde Türkiye'ye karşı çifte standartlı yaklaşımları olsa da AB'nin ortaya koyduğu standartları ülkemizin refahının artışı için önemli görüyoruz. Türkiye AB'ye üyelik yolunda kararlı duruşunu sürdürmektedir. Türkiye'nin stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumuna paralel şekilde; Ticaret Bakanlığı olarak bizler de Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Benzer şekilde bölgemizdeki diğer ülkelerle de yoğun bir diyalog içerisinde olacağım. Son günlerde Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve KKTC ile görüşmeler gerçekleştirdik. Suudi Arabistan tarafından firmalarımıza ve ihraç ürünlerimize yönelik ayrımcı ve kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kaldırılması için birtakım girişimlerde bulunacağız. Öte yandan, Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

- Ankara