Üye Girişi
Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi

02.12.2021 11:07

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nda alınacak tavsiye kararlarına ilişkin önceki şuralardan farklı bir uygulamaya gideceklerini ve bu kararlarla ilgili atılan her adımı, raporlarla tüm kamuoyuyla ve şura üyeleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nda alınacak tavsiye kararlarına ilişkin önceki şuralardan farklı bir uygulamaya gideceklerini ve bu kararlarla ilgili atılan her adımı, raporlarla tüm kamuoyuyla ve şura üyeleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Bakan Özer, 7 yıl aradan sonra Ankara'da toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'na ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20. Milli Eğitim Şurası'nın açılışında detaylarını açıkladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli eğitim şuralarının, bakanlığın en üst danışma kurulu olduğunu ve MEB'in eğitim politikalarının oluşturulmasında yol gösterici işlevi bulunduğunu anlatan Özer, "Bunun için 20. Milli Eğitim Şurası'nı bir an evvel toplamak istedik. 19. Milli Eğitim Şurası'nın ardından 7 yıl ara verilmişti. Biz de eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili önceliklerimizde, yol haritamızı belirlemede, Türkiye'nin tüm toplum kesimlerini, eğitimle ilgili deneyimi ve müktesebatı olan herkesin görüşünü alıp onları harmanlayarak bir yol haritası çıkarmak istedik." dedi.

Özer, şurada alınan tavsiye kararlarının takibinin nasıl yapılacağına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi şurada alınan kararlar tavsiye niteliğinde. Dolayısıyla bu kararlar, Milli Eğitim Bakanlığının yol haritasını oluşturmada tavsiye niteliğinde bir çerçeve oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak istediğimiz, alınmış bu kararları, öncelik verdiğimiz alanlarda politika oluşturmada altyapı olarak, bir çerçeve olarak tutmak, politikaları ona göre oluşturmak, onları sahada uygulamaya geçirmek ve bu çerçevede atılan her adımı da raporlarla tüm kamuoyuyla, şura üyeleriyle paylaşmak. Dolayısıyla bu şuranın daha önceki şuralardan farkı belki de bu olacak."

"Sürecin takipçisi olacağız"

"Şurada alınan tavsiye niteliğindeki kararların gerçekleştirilme düzeylerinin kamuoyuyla paylaşılacağının" altını çizen Özer, "Bakanlık olarak bu sürecin takipçisi olacak ve şeffaf bir şekilde yapılan her şeyi tüm kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Özer, şuranın, eğitimde fırsat eşitliği teması altında temel eğitimde fırsat eşitliğine, mesleki eğitimin güçlendirilmesine ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesine odaklandığını belirtti.

Bu konularda bakanlığın çok sayıda çalışmasının ve projesinin olduğunu hatırlatan Özer, "Gelen görüşlerle görmediğimiz noktaları veyahut yanlış değerlendirdiğimiz noktaları, ortak bir kolektif akılla tekrar kontrol etme imkanımız olacak. Dolayısıyla alınan ortak kararları da rahat bir şekilde uygulamaya geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Mahmut Özer, şurada 600'ün üzerinde katılımcının yer almasına ilişkin, "Şurada çok geniş katılımcı bulunuyor. Hazırlık sürecinde de çok büyük katılım oldu. Öncelikle internet üzerinden yaklaşık 33 bin farklı görüş bakanlığımıza ulaştı. Yine 26 bölgede çok geniş katılımla sendikalardan sivil toplum kuruluşlarına kadar yükseköğretim kurumlarından öğrenci, öğretmen ve velilere kadar gerçekten eğitime dokunan her kesimin bir şekilde katkı verdiği bir süreç işledi. Bundan da son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu ile bir kariyer sistemi oluşacak"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanacağını, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakların, görevlerin ve sorumlulukların da netleştirileceğine işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenlerimiz bir eğitimden geçecekler, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecekler. Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak.

10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Aynı şekilde 10 yıl uzman öğretmen olmuş öğretmenlerimiz de başöğretmenlik için eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar yazılı sınava girecekler. Sınavda başarılı olanlar başöğretmen olacak ve ilave bir derece alacak, ayrıca maaşlarında da 2000 lira iyileştirme olacak. Doktora yapmış olan öğretmenlerimiz de başöğretmenlik yazılı sınavından muaf olacak. Dolayısıyla hem bir kariyer sistemi oluşacak, aynı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilgili de çok ciddi bir adım atılmış olacak. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum. Çünkü çok ciddi bir iyileştirme gerçekleştirilmiş olacak. Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergeleri 3600 olacak."

Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alacak sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin haklarına ilişkin ise "Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi
Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi
Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi
Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Öğretmen, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor 11:18 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın 11:10 Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! 11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı 10:59 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar         
11:11
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
11:08
Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü         
11:01
Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir         
10:54
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement