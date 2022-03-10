Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4) - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)

10.03.2022 18:25
Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)

Son dakika gündem haberine göre EVDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİYE ZİYARETMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul açılışının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

EVDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİYE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul açılışının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özer ardından evde eğitim gören Prof. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Alya Teoman'ı da ziyaret etti. Kronik rahatsızlığı bulunan Zeynep Alya'ya eğitim materyali hediye eden Bakan Özer, daha sonra Teoman ailesinin komşusu olan okul öncesi öğretmeni Burcu Civelek'e de sürpriz ziyarette bulundu. Civelek'in çocukları Gülce ve Cihangir ile görüşen Bakan Özer, fotoğraf çektirip eğitim materyali hediye etti.


Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)
Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)
Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)
Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4)
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Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Özer, Trabzon, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4) - Son Dakika
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