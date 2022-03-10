Son dakika... Bakan Özer: 855 bin sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden dönemi tamamlayacak (4) - Son Dakika

EVDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİYE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul açılışının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özer ardından evde eğitim gören Prof. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Alya Teoman'ı da ziyaret etti. Kronik rahatsızlığı bulunan Zeynep Alya'ya eğitim materyali hediye eden Bakan Özer, daha sonra Teoman ailesinin komşusu olan okul öncesi öğretmeni Burcu Civelek'e de sürpriz ziyarette bulundu. Civelek'in çocukları Gülce ve Cihangir ile görüşen Bakan Özer, fotoğraf çektirip eğitim materyali hediye etti.