Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu - Son Dakika

Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu

TOKAT - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden amcasının ailesine taziyede bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in amcası Mehmet Özer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi geçtiğimiz gün Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde toprağa verildi. Bakanlar Kurulu toplantısı nedeni ile cenazeye katılamayan Bakan Özer, akşam saatlerinde taziye için köyüne geldi. Baba ocağında taziyede bulunan Bakan Özer, daha sonra taziye çadırına geçti. Burada il protokolü ile bir araya gelen Bakan Özer, taziyeleri kabul etti. Bakan Özer, "Acımızı paylaştığınız için başta sayın valimize, belediye başkanımıza tüm teşkilatlarımıza milli eğitim bakanlığının tüm temsilcilerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ederim. Tüm ailem adına yanımızda olduğunuz için bu acımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederim" dedi. Bakan Özer, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından mezarlık ziyareti yaparak kentten ayrıldı.

Bakanın amcası büyük sevinç yaşamıştı

Mehmet Özer (67), yeğeni Mahmut Özer'in bakan olarak atanması ile ilgili duygularını dile getirmişti. Mehmet Özer, Bakan Özer'in çocukluk yıllarının köyde geçtiğini belirterek, "İlkokulu Tokat'ta okudu. Yaz tatillerinde köye geliyordu. Çalışkan bir öğrenciydi. Bakan olduğunu bizde televizyondan duyduk, sevinç yaşadık. Çok mutlu olduk. Köy caminden bakan olduğu anons edildi. Köylülerimiz sevindi, gurur duyduk" ifadelerini kullanmıştı.