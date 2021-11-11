Son dakika: Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kız çocuklarının okullaşma oranının ciddi anlamda arttığını belirtip, "Özellikle 2014'ten sonra hem ortaöğretimde hem yükseköğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranları, erkek çocuklarının okullaşma oranlarını geçti" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; 'Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi', 'Okullarda Afet Riski Yönetimi', 'Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim' projeleri ile salgın sürecinde okulların açık tutulması için gerekli tedbirler ve eğitime erişimin desteklenmesi konularını görüşmek üzere Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Salonu'ndaki toplantıda konuşan Bakan Özer, bakanlık olarak Dünya Bankası'yla çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, önceliklerinin odak noktasında eğitimde fırsat eşitliğinin olduğunu söyledi.