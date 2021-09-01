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Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz - Son Dakika

Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz

01.09.2021 16:00
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz, System.String[]

Son dakika haber... MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. İnanıyorum ki kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz" dedi. Bu yıl 20 bin öğretmen ataması yapılacağını belirten Bakan Özer, Şırnak'a pozitif bir ayrımcılık yaparak, atamaların yüzde 10'luk kısmını bu kente yapacaklarını söyledi.

Şırnak'ta hizmete girecek olan Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nun açılışı ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi törenine katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Bakan Özer daha sonra Şehit Bayram Tatar İlkokulu'na geçti. Buradaki törene, Bakan Özer'in yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ile Şehit Bayram Tatar'ın babası Mehmet Tatar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Özer, 6 Eylül'de açılacak olan okullarda tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve camiamızın diğer çalışanları bu buluşmayı uzun zamandır sabırsızlıkla bekliyorlar. 81 ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde her yerde okullarımızın sağlıklı bir şekilde, kapanmadan yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi almış bulunuyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. İnanıyorum ki kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz" diye konuştu.

'ŞIRNAK'A 2 BİN ÖĞRETMEN'3 Eylül'de yurt genelinde 20 bin öğretmen atanacağını anımsatan Bakan Özer, Şırnak'a pozitif bir ayrımcılık yaparak, atamaların yüzde 10'luk kısmını bu kente yapacaklarını söyledi. Bakan Özer, "Bugün Şırnak'ta bulunmamızın elbette çok güzel bir anlamı var. Bir çocuk, her nerede ve hangi ailede doğarsa doğsun biz ona kaliteli bir eğitim vaat edebiliyorsak eğitimde fırsat eşitliği var diyebiliriz. Fırsat eşitliği tüm çocukları okullara kayıt yapmakla başlar. 2003 yılından itibaren okullarımızda ders kitaplarımızın tamamını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla da çocuklarımız sınıflarına gittiğinde kitaplarını sıralarının üzerinde bulacaklar. Özellikle kız çocuklarımızın okullaşma oranlarını arttırmak için ailelere şartlı nakit transferleri yapmaya devam ediyoruz. Şırnak'ta öğretmen sayımız neredeyse 5 kat artmış. 2003'te öğretmen sayımız 1948 iken bugün Şırnak'ta 9132 öğretmenimiz görev yapmakta. 2003 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmakta. Şırnak'ta toplam okul sayımız günümüzde 751'e çıkmış bulunuyor. Yine geçmişte 1555 olan derslik sayısı 2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla 7 binlere ulaşmış bulunmaktadır. 2002'de aynı derslikte öğrenim gören öğrenci sayımız 50 bin civarındayken yani bir sınıfta yaklaşık 50 öğrenci bulunmaktayken bu sayı 27'lere düşmüş bulunmakta. Bu yatırımlarımızın sonuçlarının rakamlara yansımış olmasından da büyük mutluluk duyuyorum. Örneğin 2002-2003 eğitim öğretim yılında Şırnak'ta öğrenci sayımız 78 bin 402 iken bugün bu sayı 164 bin 394 olmuştur. Bütün bu çabalar her bir çocuğumuzun eğitim almasına verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu çabalarımız hız kesmeden devam edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımız hangi kökenden gelirse gelsin, ailelerinin geliri ne olursa olsun, ailelerinin eğitimleri hangi düzeyde olursa olsun, onlara fırsat eşitliği çerçevesinde en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ŞIRNAK'A 270 MİLYON LİRA EĞİTİM YATIRIMI2021-2022 eğitim öğretim yılı okul öncesi ve birinci sınıflarda hazırlık eğitiminin açılışını Şırnak'ta başlatmış olmalarının, kentin Milli Eğitim Bakanlığı nazarındaki yerini göstermesi bakımından da çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Özer, şunları söyledi:

"Şırnak'a toplam 270 milyon TL maliyetle 420 derslikli 29 okul, toplam 800 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonu, 2 atölye ve 2 öğretmen evinin yapımı devam etmektedir. Yine eklenecek yatırımlarımızla eğitim ortamlarının daha da iyileşeceğine inanıyorum. Sibernetik biliminin kurucusu El-Cezeri'yi yetiştirmiş olan bu topraklarda neden dünyayı değiştirecek yeni bir matematikçi, bir fizikçi veya bir sanatçı çıkmasın? Gerekli şartlar sağlandığında, yetenekler doğru bir şekilde şekillendirildiğinde buradaki her bir çocuğumuzun kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşabileceğinden hiç kuşkum yoktur. Bilimin ışığı çocuklarımızın zihnine bir kez yansıdı mı koca bir memleketi hatta dünyayı aydınlatabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bugün açılışını yaptığımız, şehidimizin adını taşıyan Şehit Bayram Tatar İlkokulu 20 derslikli 2 ana sınıfı, bir spor salonu, bir resim sınıfı, bir atölyesi, 2 fen laboratuvarı, bir kütüphanesi, birçok amaçlı salonu ve bir müzik sınıfı ile 295 öğrencimize eğitim-öğretim hizmeti sunacaktır."


- Şırnak
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz
Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Şırnak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Özer: Kurallara riayet edersek, okullarımızı açık tutmaya devam edebiliriz - Son Dakika


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