Üye Girişi
Son dakika: Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Son Dakika

Son dakika: Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

14.02.2022 01:31
Son dakika: Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika haber... MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesbında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."ŞUŞA BEYANNAMESİ KANUNU

Öte yandan, 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.


YORUMLAR
500

Öğretmenlik Meslek Kanunu, milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:38:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement