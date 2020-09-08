Son dakika... Bakan Pakdemirli, 48 saattir Hatay'da yangın nöbetinde - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Cumartesi gününden bu yana süren orman yangınının takip ve koordinesi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 48 saattir yangın nöbetini sürdürüyor. Gece gündüz dinlemeden inceleme ve koordine çalışmalarına devam eden Bakan Pakdemirli, bölgede yaşayan vatandaşları ve alanda görevli yangın söndürme, sağlık ve emniyet personellerini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

5 Eylül Cumartesi günü Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde başlayan ve daha sonra Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını sonrası Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ballıöz mevkiinde kurulan kriz yönetim merkezinde 48 saattir yangın nöbetini sürdürüyor.

Kriz merkezinde yangının koordinesini sürdüren Bakan Pakdemirli, yangın bölgelerinde havadan ve karadan sık sık incelemelerde bulunuyor. Yangın takibinin yanı sıra orman yangınlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşları da unutmayan Bakan Pakdemirli, alevlerin arasında serinlik katan ziyaretlerde bulunuyor. Son olarak Ballıöz Mahallesi'nde Hayrullah ve Zekiye Olgar isimli bir ailenin evine ziyaret gerçekleştiren Pakdemirli, aile bireylerine yangına ilişkin durmadan çalıştıklarını, endişeye mahal olmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, ailenin çocukları ile de yakından ilgilenerek, çocuklara oyuncak hediye etti.

İlk günden itibaren yangın noktalarında görev alan yangın söndürme personelleri, sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine de ziyaretlerde bulunan Bakan Pakdemirli, personellerle sohbet ederek, bu zorlu süreçte onlara minnettar olduklarını ifade etti.

(Mehmet Bayrak/İHA)