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Son dakika... Bakan Pakdemirli: "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Pakdemirli: "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor"

09.08.2021 21:33

Bir son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor" "Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor" "Yunanistan'ın bizden talebi var. Bu talebe olumlu bakıyoruz.

Bakan Pakdemirli: "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor"

"Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor"

" Yunanistan'ın bizden talebi var. Bu talebe olumlu bakıyoruz. Komşumuza yardımcı olma gayretiyle alakalı Dışişleri'yle birlikte arkadaşlarımız çalışıyor"

Son dakika... Bakan Pakdemirli: 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor
Son dakika... Bakan Pakdemirli: 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor
Son dakika... Bakan Pakdemirli: 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor
Son dakika... Bakan Pakdemirli: 53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Yangın, Uçak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Bakan Pakdemirli: '53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor' - Son Dakika


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