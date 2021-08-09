Son dakika... Bakan Pakdemirli: "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor" - Son Dakika

" Yunanistan 'ın bizden talebi var. Bu talebe olumlu bakıyoruz. Komşumuza yardımcı olma gayretiyle alakalı Dışişleri'yle birlikte arkadaşlarımız çalışıyor"

"Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor"

Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız