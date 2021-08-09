Bakan Pakdemirli: "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor"
"Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor"
" Yunanistan'ın bizden talebi var. Bu talebe olumlu bakıyoruz. Komşumuza yardımcı olma gayretiyle alakalı Dışişleri'yle birlikte arkadaşlarımız çalışıyor"
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Son dakika... Bakan Pakdemirli: '53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor' - Son Dakika