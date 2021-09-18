Son dakika: Bakan Pakdemirli: "AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz" - Son Dakika

AB Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı ile AB'de varız. Ancak biz AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İtalya'daki G20 Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında AB Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile yaptığı ikili görüşmede, Türkiye ve AB arasında tarımla ilgili yürütülen pek çok konuyu ele aldıklarını açıkladı. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, AB ile coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı korunması konusunda 2019 yılından bu yana yürütülen bir iş birliği olduğunu belirterek, "AB'de tescilli ve koruma altına alınmış 7 ürünümüz var. Bunlar Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı. Türkiye olarak AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz. Her iki taraftan da yapılan tescil başvuruları var. Bu projenin gelecekteki iş birliğimizi daha da güçlendireceğini görüşmemizde değerlendirdik" dedi.

Yeşil, sürdürülebilir ekonomiye geçiş için yol haritası

Bakan Pakdemirli, görüşmede Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın da gündeme geldiğini belirtti. Türkiye'nin hem Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyon hem de küresel zorluklara hazırlıklı olmak için kendi sürecini başlattığını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı, Ticaret Bakanlığımız tarafından ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlandı. Bu eylem planı, kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin kaynaklarını verimli kullanan, yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini destekleyen bir yol haritası. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu eylem planında üç ana başlık altında 24 aksiyondan sorumluyuz. Bunlar, 'Yeşil ve Döngüsel Ekonomi', 'Sürdürülebilir Tarım' ve 'İklim Değişikliği ile Mücadele.' Özellikle 'Tarladan Çatala', 'Biyoçeşitlilik' ve 'Orman' stratejilerine özel önem veriyoruz. Bu dönüşümle ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."

Bakan Pakdemirli, görüşmede Üst Düzey Tarım Diyaloğu platformunun yanı sıra bundan sonraki süreçte karşılıklı neler yapılabileceğine ilişkin gündemlerin de değerlendirildiğini belirtti. - ANKARA