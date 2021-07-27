Son dakika: Bakan Pakdemirli: "Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınının yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adana Sarıçam'da saat 15.08'de başlayan yangına 1 uçak, 5 helikopter, 2 dozer, 20 arazöz ile müdahale eden ormanın kahramanları yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları sürüyor."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)