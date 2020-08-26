Son dakika... Bakan Pakdemirli, bir iş makinesinin rusubat altından çıkarılmasına yardım ederek ekskavatör... - Son Dakika

Giresun Doğankent Sel sonucu rüsubat altında kalan iş makinesinin çıkartılması

Bakan Pakdemirli'nin iş makinasına doğru yürümesi

Bakan Pakdemirli'nin iş makinasını kullanması Giresun'da yaralar sarılmaya devam ediyor

GİRESUN - Giresun'daki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir iş makinesinin rusubat altından çıkarılmasına yardım ederek ekskavatör kullandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve çalışmaları yakından takip ederek koordine eden Bakan Pakdemirli, felaketin vurduğu Doğankent ilçesinde de incelemelerde bulundu.

Doğankent'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün rusubat altında kalan bir iş makinesini çıkarma çalışmalarına yardım eden Bakan Pakdemirli, ekskavatör kullanarak selin getirmiş olduğu rusubatı temizledi.