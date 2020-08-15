Bakan Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangınını havadan inceledi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Hacıgelen köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havandan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını havada helikopterle inceledi. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Çanakkale Lapseki Hacıgelen mevkiindeki orman yangınını havadan koordine ettik. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamd olsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.