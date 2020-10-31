TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca ev zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı. Yaralılar İzmir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Yaralılara yanlarında olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.