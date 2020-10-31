Son Dakika | Bakan Pakdemirli, depremde yaralananları ziyaret etti
31.10.2020 14:19
Son dakika gündem haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca ev zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı. Yaralılar İzmir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Yaralılara yanlarında olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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