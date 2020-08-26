Son dakika! Bakan Pakdemirli, Doğankent ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Giresun'daki sel ve heyelanın ardından
Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli'nin Doğankent ilçesine bağlı Deregözü, Doymuş ve Güdül köylerinde incelemelerde bulunması
Bakan Bekir Pakdemirli'nin Doğankent İlçesine bağlı Kosköy Tongel Bükü Mevkiinde incelemelerde bulunması
Bakan Pakdemirli'nin fındık kurutan Kosköy Tongel Bükü Mevkiinde fındık kurutan aileye misafir olması, lahana ikramı ve aileyle sohbet GİRESUN - Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve çalışmaları yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğankent ilçesine bağlı köylerde incelemelerini sürdürdü.