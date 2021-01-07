Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: "IPARD-II 10'uncu başvuru çağrı ilanı kapsamında başvuru kabul süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak."
07.01.2021 11:51
Son dakika gündem haberi: Bakan Pakdemirli duyurdu: "IPARD-II 10'uncu başvuru çağrı ilanı kapsamında başvuru kabul süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.
Bakan Pakdemirli duyurdu: "IPARD-II 10'uncu başvuru çağrı ilanı kapsamında başvuru kabul süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak." - ANKARA
Bakan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 'IPARD-II 10'uncu başvuru çağrı ilanı kapsamında başvuru kabul süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.' - Son Dakika
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