Son dakika! Bakan Pakdemirli, "Enpati Hayvan Dostu Şehirler" yarışması ödül töreninde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların haklarının korunması için belediyelerin çalışmalarını sıkı bir şekilde takip edeceklerini belirterek, "Bu önemli konunun sorumluluğu sadece bize değil, hayvanseverlere ve tüm milletimize de düşüyor. Hep birlikle belediyelere sorumluluklarını hatırlatalım." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla, Türkiye Belediyeler Birliği ve Bakanlık tarafından Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül töreninde yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanların uygun şartlarda yaşaması için belediyelerle çok sayıda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Son değişikliklerle birlikte 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda belediyelerin sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Pakdemirli, Türkiye'deki sokak hayvanlarının refahını sağlamak için gerekli tüm adımları attıklarını vurguladı.

Pakdemirli, 2004 yılından bugüne yerel yönetimler tarafından yaklaşık 1,9 milyon sahipsiz hayvanın aşılandığına işaret ederek, 1,6 milyon hayvanın popülasyonunun kontrol altına alındığını ve 422 bin sokak hayvanının bakımevlerinden sahiplendirildiğini bildirdi.

Bakanlık olarak yerel yönetimlere hayvan bakımevi yapımıyla ilgili ihale sözleşme bedelinin yüzde 40'ına kadar maddi destek sağladıklarını dile getiren Pakdemirli, "Bu kapsamda 2009'dan bugüne kadar yerel yönetimlere 80 milyon lira destek sağladık. Bunun yanında yerel yönetimlerce popülasyonu kontrol altına alınarak Bakanlığımız Hayvan Koruma Bilgi Sistemi'ne kaydedilen sahipsiz hayvan başına 2021 yılı için 70 lira destek sağlıyoruz. Kaydedilen hayvanlar için son 3 yılda yerel yönetimlere 21 milyon lira ödenek aktardık." dedi.

Pakdemirli, yerel yönetimlerce yılda ortalama 200 bin sahipsiz hayvanın rehabilite edildiğine dikkati çekerek, "Bu sayının 2022 yılından itibaren yılda 1,2 milyon seviyesine çıkarılması için Bakanlık olarak bütçe imkanları dahilinde yerel yönetimlere sağlayacağımız maddi desteğimizi artıracağız." diye konuştu.

Yarışmadan çıkan fikirler desteklenecek

Yarışmaya toplamda 205 belediyeden 223 proje başvurusu geldiğini belirten Pakdemirli, "Biz bugün aslında bir işaret fişeği yaktık. Bu yarışmadan doğan fikirleri, ödül alan projeleri yerelde yaygınlaştırabilirsek, işte o zaman hedefe ulaşmış olacağız. Buradan çıkan fikirlerin uygulanmasında bütün yerel yönetimlere destek olacağımızın sözünü vermiş olayım." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hayvanların haklarının korunması için belediyelerin çalışmalarını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bu önemli konunun sorumluluğu sadece bize değil, hayvanseverlere ve tüm milletimize de düşüyor. Hep birlikle belediyelere sorumluluklarını hatırlatalım. İhtiyaç olursa kamuoyu oluşturup 'gereğini yapalım' diyelim. Burada hepimizin amacı tüm dünyayı daha yaşanabilir kılmaktır. "