Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini...
Son dakika haberlerine göre Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik.
Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik." - ANKARA
İhracat, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:18 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Bakan Pakdemirli: 'Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini... - Son Dakika Ekonomi
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