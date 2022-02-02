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Son dakika! Bakan Pakdemirli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'yi ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika! Bakan Pakdemirli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'yi ziyaret etti

02.02.2022 20:01
Son dakika! Bakan Pakdemirli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'yi ziyaret etti

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'yi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'yi ziyaret etti.

17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı için kente gelen Pakdemirli, son olarak İKÇÜ'ye ziyarette bulundu.

Rektör Köse'nin Pakdemirli'ye tablo armağan ettiği ziyaret daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarete, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da katıldı.

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Bekir Pakdemirli, Saffet Köse, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Pakdemirli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'yi ziyaret etti - Son Dakika


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