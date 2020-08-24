Son Dakika | Bakan Pakdemirli, Kozan'daki orman yangınını havadan inceledi
Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozan ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangını havadan inceledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozan ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangını havadan inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:06
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bakan Pakdemirli, Kozan'daki orman yangınını havadan inceledi - Son Dakika
Son Dakika Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi Aşk, para, sağlık! Aysun Koç'tan 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımların elde ediyorlar Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı