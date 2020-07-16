Son dakika! Bakan Pakdemirli: Kurban Bayramı'na yönelik gerekli tedbirleri aldık - Son Dakika

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Kurban Bayramı'na yönelik gerekli tedbirleri aldık

Gelen son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Kurban Bayramı'na yönelik olarak, Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Kurban Bayramı'na yönelik olarak, Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, pandemi döneminde birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Bunlardan birinin Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti. Bu vesileyle, DİTAP'la ilgili olarak çiftçilerimizin bilgilendirilmesi konusunda sizlerin de desteğini beklediğimi bir kere daha ifade etmiş olayım" dedi.

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'TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİ'

Bakan Pakdemirli, son 18 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan destekler ve yeni yatırımlar sayesinde, tarım ve orman sektörünün dünyanın örnek aldığı bir gelişme gösterdiğini belirterek, "Hamdolsun, Cumhuriyet tarihinin birçok rekorunu kırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte tempomuz da, hızımız da arttı. Özellikle son iki yılda tarımsal desteklerdeki yüzde 52 artış, bunun en güzel örneğidir. 2020 yılında 22 milyara yükselen desteğimizin yüzde 75'i olan 16 milyar lirayı, ilk 6 ayda üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Tabi bu destekler ve yeni projeler sayesinde Türkiye tarımsal hasılada; Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içindedir" diye konuştu.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Rize ve Artvin'deki doğal afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'dan rahmet, yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Pakdemirli, Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i bölgede inceleme yapması için görevlendirdiğini açıkladı. Pakdemirli, "Doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin hasar tespit çalışmaları il-ilçe müdürlüklerimizce devam etmektedir. İnşallah en kısa sürede hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz. Bununla birlikte; 2020 yılında maalesef çok sayıda doğal afetler yaşadık. Bu konuda, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tüm uyarılarını önceden yapıyor. Yine Bakanlığımızın il-ilçe müdürlükleri de kendi bölgelerinde olası afetlere karşı çiftçilerimizi bilgilendiriyor. Burada önemli olan husus şu; çiftçilerimizin TARSİM'e sigortalarını yaptırmaları" ifadelerini kullandı.

'HAYVAN ALIMLARINI SON GÜNE BIRAKMASINLAR'

Bakan Pakdemirli, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu bayramda da; vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirme noktasında hiç bir endişeleri olmasın. Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Kurban Bayramı'na yönelik olarak, Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık. Bu kapsamda; kurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken tedbirleri belirledik. 'HaySag' isimli mobil uygulamanın yanı sıra 'TÜRKVET' mobil uygulamasını da devreye aldık. Bu uygulamalar ile vatandaşlarımız kurbanlık hayvanların kulak küpe numarasından, hayvanın; tür, ırk, cinsiyet, aşı ve doğum tarihlerini sorgulayabilirler. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uyarak kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmaması yoğunluk yaşamaması açısından önemli."


Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Pakdemirli: Kurban Bayramı'na yönelik gerekli tedbirleri aldık - Son Dakika

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