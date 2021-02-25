Son dakika gündem: SARAYBOSNA - Bakan Pakdemirli, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulundu.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) hayatını kaybeden şehitlerin kabirlerinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne gelen Pakdemirli, İzetbegoviç'in kabrine çiçek bıraktı ve dua etti.

Daha sonra tarihi Başçarşı'yı da gezen Pakdemirli, Osmanlı döneminden kalma Gazi Hüsrev Bey Camisi ve Morica Han hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli ve beraberindeki heyet, ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan Saraybosna Suikastı'nın gerçekleştiği Latin Köprüsü'nü de ziyaret etti.

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'e gelen Pakdemirli, bugün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edildi, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile bir araya geldi.

Pakdemirli ve beraberindeki heyet, yarın da Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunacak.