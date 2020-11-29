Son Dakika | Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi

29.11.2020 12:04

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi Bakan Pakdemirli: "Yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretim taşkınlardan korunacak" "Seyhan Nehir Yatağı'nda 53 km uzunluğunda 2.

Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi

Bakan Pakdemirli:

"Yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretim taşkınlardan korunacak"

"Seyhan Nehir Yatağı'nda 53 km uzunluğunda 2.2 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılacak"

"Çalışmanın maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 80 milyon lira"

"Toplam yatırım bedeli 4 Milyar TL olan proje 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da tarım arazilerine zarar veren taşkınların önüne geçmek için yürütülen Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini tek tek yerinde inceledi.

Projeleri önce havadan helikopter ile denetleyen Bakan Pakdemirli daha sonra dragline sallama ekskavatör kullandı. Bakan Pakdemirli, önce Seyhan Nehri'nde ıslah kazısı yaptı daha sonra ise şantiyedeki vincin operatör kabinine geçerek tonlarca ağırlıktaki boruyu hatta yerleştirdi.

"Yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretim taşkınlardan korunacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından taşkınların engellenmesi ve zararlarının asgariye indirilmesi için "seferberlik" ilan edildi. Bakan Pakdemirli, Adana'da tarım arazilerine zarar veren taşkınların önüne geçmek için yürütülen projelerden olan ve incelemelerde bulunduğu Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ile ilgili konuştu. Bakan Pakdemirli, "Adana'nın Yüreğir, Seyhan, Sarıçam ve Karataş ilçeleri ile Mersin Tarsus ilçesine bağlı toplam 90 mahalle ve 1 milyon 552 bin dekarlık alanda, yıllık 5 milyar 207 milyon TL'lik tarımsal üretimi taşkın risklerine karşı korumayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar neticesinde Aşağı Seyhan Ovasında, taban suyu ve yüzey sularını deşarj eden toplam 20 bin kilometre uzunluğunda ana drenaj, yedek-tersiyer drenaj ve tahliye kanallarının temizlenmesi, Seyhan Nehri mansap yatağında toplam 60 kilometre (km) yatak tanzimi yapılarak, iç seddinin yükseltilmesi hedefleniyor.

"Seyhan Nehir Yatağı'nda 53 km uzunluğunda 2.2 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılacak"

Bakan Pakdemirli yerinde incelediği projelerin geldiği son noktayı anlattı. Pakdemirli, "Aşağı Seyhan Ovasında toplam 2 bin km uzunluğunda 10 milyon metreküp rusubat temizliği planlandı. Bugüne kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki makinalarla 2020 yılı Ocak ayı başından itibaren toplam 550 km uzunluğunda 3.2 milyon metreküp rusubat temizliği yapıldı. Çalışmalar kapsamında bin 450 km uzunluğunda, 6.8 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılmasını planlıyoruz. 60 km uzunluğunda 5 milyon metreküp rusubat temizliği planlanan Seyhan Nehir Yatağı'nda ise Temmuz ayında başlanan Toplu Makinalı Çalışma kapsamında nehrin denize mansaplandığı ve rusubat birikiminin fazla olduğu 7 km'lik kısımda 2.8 milyon metreküp kazı çalışması yaptık. Seyhan Nehir Yatağı'nda 53 km uzunluğunda 2.2 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılacak" şeklinde konuştu.

"Çalışmanın maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 80 milyon lira"

Projenin Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu çalışma ile Adana'nın Yüreğir, Seyhan, Sarıçam ve Karataş ilçeleri ile Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı toplam 90 mahalle ve 1 milyon 552 bin dekarlık alanda, yıllık 5 milyar 207 milyon TL'lik tarımsal üretimin taşkın risklerine karşı korunmasını hedefliyoruz. Çalışmanın maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 80 milyon lira" diye konuştu.

"Toplam yatırım bedeli 4 milyar TL olan proje 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek"

Bölgedeki bir diğer önemli proje olan "İmamoğlu Sulamaları Projesi" hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, "İmamoğlu Sulamaları Adana'da, İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde toplam 1 milyon 66 bin 800 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak. Su kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan ve 2010 yılından bu yana işletmede olan Yedigöze Barajı. Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 522 bin 920 dekar arazide inşaat, 142 bin 150 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam ediyor. 375 bin 500 dekarlık ek sahanın da planlama çalışmalarını tamamladık. 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacak. Toplam yatırım bedeli 4 milyar TL olan proje 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek" açıklamalarında bulundu.

Son Dakika | Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi
Son Dakika | Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi
Son Dakika | Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi
Son Dakika | Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi

Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi - Son Dakika


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