Üye Girişi
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)

22.01.2021 18:41
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)

Son dakika haberlerine göre 'İNSANLARIMIZIN TERÖRLE DEĞİL, GÜZELLİKLERLE ANILMASI LAZIM'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açılan et entengre tesisinin açılışına katıldı.

'İNSANLARIMIZIN TERÖRLE DEĞİL, GÜZELLİKLERLE ANILMASI LAZIM'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete açılan et entengre tesisinin açılışına katıldı. Beraberindeki AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile katıldığı açılış programında konuşan Bakan Pakdemirli, bölgede böylesi yatırımların artması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Burada hak ile batılın bir savaşı var. İnsanlarımızın terörle değil, güzelliklerle anılması lazım. Bu ne büyük mutluluk ki bugün burada çok modern et entegre tesisini açıyoruz. Böyle tekamül etmiş bir organize sanayi bölgemiz var. Devlet her türlü imkanıyla burada. 58 tesisin 56'sında devletin katkısı var. Elbette devletin eli ve katkısı olacak. Devlet bu tesisi kendisi yapabilirdi ama yapsa verimli işletemezdi. Tesisleri verimli işletecek ellere teslim etmiş oluyoruz. Bunların sayısını artırmamız lazım. Bölge insanın refahını, gelirini artırmamamız lazım. Çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, yetiştiricimizin gelirini artırmamız lazım. Bu alana katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisin sahibini teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında bu tesisi ülkemize kazandırmış oldunuz. Et ve Süt Kurumumuzun müjdesini de vermek istiyorum. Burada bir kümeleme olursa çok daha iyi olur. Et ve Süt Kurumumuzu inşallah organize sanayi bölgesine getirmiş olacağız,"


Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2)
YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, Bekir Pakdemirli, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:00 Süper Lig'de program netleşti! İşte dev derbilerin oynanacağı tarihler
19:58 Galatasaray'da Torrent'in yerine gündem olacak hoca! Başkan'ın eşiyle ilişki yaşadığı için kovulmuştu
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 20:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Pakdemirli: Silvan Projesi, 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement