Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor - Son Dakika

Günlerdir süren orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'daki 7 noktada ise devam eden yangınlara müdahale ediliyor.

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