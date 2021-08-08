Son dakika: Bakan Pakdemirli: "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok" - Son Dakika

Orman yangınlarındaki son durum ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantı öncesinde orman yangınlarıyla ilgili basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muğla ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bugünkü koordinasyon toplantısı öncesi genel bir durum değerlendirmesini kamuoyuna arz etmek, hem de bu konuda bilgileri paylaşmak için buradayız. Ardından koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz" dedi.

"47 İLDE 240 ORMAN YANGINIYLA MÜCADELEDE 235'İ KONTROL ALTINDA"

Yangınlarda 12'nci gün olduğunu kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "47 ilde 240 orman yangınıyla mücadele ettik. 235'i kontrol altında. 1 İlde 5 orman yangınıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas- Yatağan, Karaköy, bunu Çine- Akçaova olarak da adlandırabiliriz. Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldık. Antalya- Kaş, Hatay- İskenderun, İzmir Urla- Torbalı, Manisa yangınlarıyla, Dalaman havalimanını tehdit eden ve ayrıca Datça'da çıkan yangını da gün içerisinde kontrol altına aldık" diye konuştu.

"89 HAVA ARACININ GÜNLÜK KOORDİNASYONUNU"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşmasında, "89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Bu hakikaten zor bir operasyon. Normal şartlarda ormanın taşıdığı yükün çok daha ötesinde. Her sabah gün doğumuyla beraber dört ayrı dilde brifing hava araçlarının güne başlaması var" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN UÇAK TALEBİ VAR"

Yunanistan'ın uçak talebi olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" dedi.

"MUĞLA'DA 10 BİN 400'E YAKIN SORTİ YAPILDI"

Muğla'da 16 orman yangınının meydana geldiğini söyleyen Pakdemirli, "Bu yangınlarda 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, yaklaşık 128 iş makinası, 3 bin 600 personel bunlarda görev yaptı. Muğla'da 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı. 180 Bin ton su atıldı" dedi.

Sezon bitimine kadar yangınlarla uğraşıyor olacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok" dedi.

84 MİLYON VATANDAŞIMIZ İÇİN ÜÇER TANE FİDAN DİKECEĞİZ"

Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu olmadığını hatırlatan Pakdemirli, "Buraların yeniden ağaçlandırılacak. Ekim ve Kasım aylarında ilk yağmurlarla beraber 'Geleceğe nefes' kampanyasıyla 252 milyon fidanı, yani 84 milyon vatandaşımız için üçer tane fidanı Ekim ve Kasım ayı sonuna kadar dikiyor olacağız" dedi.

"ORMAN KAHRAMANLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Bakan Pakdemirli, "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok. Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun" dedi.

"TEHLİKELİ BİR SEVİYE OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Termik santralimizin bulunduğu bölgede hava kalitesini üçü mobil olmak üzere 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yaptığımız incelemeye göre yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir. Tüm riskler anlık takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.

"DALAMAN'DAKİ UÇUŞLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise konuşmasında, "Ülkemizin bütün kurumlarının el birliği ile büyük bir afetin üstesinden geldik. Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Çok güçlü bir şekilde müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Dalaman'daki uçuşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Basına yansıyan bazı olumsuz haberler olmuştu. Trafik normal seyrinde devam etti. Dalaman'da ve bütün havalimanlarımızda olduğu gibi. Dalaman Havalimanı yangınla mücadelede en önemli üslerimizden biri. Koordinasyon ve lojistik destek verilmektedir" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez – İsmail Coşkun – Güldemet Kızıl/İHA)