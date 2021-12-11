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Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR - Son Dakika

Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR

11.12.2021 19:15

Edinilen son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider Dersi' konulu toplantıda partililere seslenip, bütün dünyadaki analizlerin 2030 yılı sonrasında Türkiye'nin dünyadaki en büyük ekonomilerden biri haline geleceğini gösterdiğine dikkat çekip, Türkiye'nin durdurulamaz...

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider Dersi' konulu toplantıda partililere seslenip, bütün dünyadaki analizlerin 2030 yılı sonrasında Türkiye'nin dünyadaki en büyük ekonomilerden biri haline geleceğini gösterdiğine dikkat çekip, Türkiye'nin durdurulamaz bir yükselişi var dedi.

Balçova'daki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider Dersi' konulu toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyanın pandeminin etkisi altında olduğunu belirterek yeni normallere alışmak gerektiğini söyledi. Tarımın da salgından etkilenen alanlardan biri olduğuna değinen Bakan Pakdemirli, Önümüzdeki yıl maskelerden kurtulmayı planlıyoruz. Pandeminin kısa ve uzun vadeli etkileri var. Son 150 yılın en sıcak yazlarını yaşamaya başladık. Ülkemiz de bir iklim değişikliği ile karşı karşıya. Ekonomi ve doğal afetler bu sorunlara sebebiyet veriyor. Yeni normallere alışıyor olmalıyız. Bugün farklı bir dünyadayız. Sınırlar ortadan kalkıyor. Milletlerin algısı değişiyor. Daha üretici, eşitlikçi, paylaşımcı bir dünya oluşmaya başladı. Türkiye'nin konumunu düşündüğümüzde AK Parti devreye giriyor. Bu oluşum karşı devrimdir. Vesayete karşı savaş açan partilere karşı devrin partisidir dedi.

Bütün dünyadaki analizlerin 2030 yılı sonrasında Türkiye'nin dünyadaki en büyük ekonomilerden biri haline geleceğini gösterdiğini dile getiren Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin durdurulamaz bir yükselişi var dedi.

İZMİR'E TARIM OSB SÖZÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım alanında hükümetlerinin yaptığı yatırımlara da değinip, İzmir'e söz verdik. 2023 gelmeden İzmir'e 9 tane tarıma dayalı ihtisas bölgelerinden bazılarını devreye alarak hayata geçireceğiz. Gelir koruma sigortası Avrupa'da ilk defa ülkemizde uygulanmaya başlandı. Bakanlık olarak iki ana unsurumuz var. Üreticimiz her zaman üretim yapacak sürdürülebilir şekilde para kazanacak ama tüketici de istediği kalitedeki ürünü market raflarında uygun fiyata bulabilecek. Alım fiyatlarını erken açıklayarak hasat öncesi üreticinin alın terini koruduk. Kayısı, incir ve kuru üzümü müdahale kapsamına aldık. Dünyada artan girdi fiyatlarının ülkemize en az yansıması için önlemler aldık. Hem üreticiyi koruyacağız hem tüketiciyi kollayacağız. Çiftçi tohuma küsmedi üretime küsmedi. Muhalefet medya rakamları ciddiye almıyor bunlar TÜİK'in rakamları mı diyor. Rakamlar yalan söylemez. Teşkilatımızın da bilgili olması sahaya çıktığında önemli diye konuştu.

'İZMİR'E HİZMET ETMEYE DEVAM ETTİK'

Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, Ülkeyi Küba'ya çevirmek isteyen vesayetçi bir zihniyet var. Dünyanın gerçekleriyle beraber siyaset yapmadığınız sürece millet size oy vermez. Türkiye kendi kendine yeten, kuvvetli dış ticaret fazlasıyla istenen noktaya giden bir ülke. Bir şehri yönetemeyen bir zihniyet bunca şeyi nasıl yapacak İzmir'i yönetemediler İstanbul'u, Ankara'ya da şahit oluyoruz. Biz particilik yapmadık, hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir'de sağ muhafazakar partiler belediyeyi 1984 Burhan Özfatura'dan sonra bir daha alamadılar. Nedenleri sorguladık ama İzmir'e hizmet etmeye devam ettik. 2004'te yüzde 32'lerde olan oyumuzu, 2019'da yüzde 38.6'ya kadar yükselttik. İzmir benim doğduğum büyüdüğüm şehir. İzmir'de deprem oldu biz vardık. Deprem konutlarını teslim ettik. Ne acıdır ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ortada yok. Senin İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanı ile hiç işin yok mu ya, onun etrafında pervane olman lazım. Bizler ne zaman aransak telefona çıkıyoruz. Ne zaman bir şey istenirse, makul bir iş ise, biz o işin arkasında oluruz dedi.

Konuşmasının ardından Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye günün anısına bir plaket takdim etti.

Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR
Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR
Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR
Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR
Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... BAKAN PAKDEMİRLİ TÜRKİYE'NİN DURDURULAMAZ BİR YÜKSELİŞİ VAR - Son Dakika
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