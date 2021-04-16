Son Dakika | Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim

16.04.2021 17:56
Son Dakika | Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'dan Şırnak'a gittiği sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı.

ANKARA'dan Şırnak'a gittiği sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı. Helikopterle Şırnak'a gelen Bakan Pakdemirli, uçakta yaşanan anları anlattı. Tehlike atlattıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, uçağın inişi veya Ankara'ya dönüşüyle ilgili kararı pilotların vermesini istediğini ifade ederek, "Koltuğumdan otururken gözlerimi dinlendiriyordum. Sesle beraber irkildim. Biraz irtifa kaybettik. İrtifa kaybetmekle beraber, sesin de azaldığını fark ettik. Arkadaşlar iniş pozisyonuna geçtiler" dedi.

Ankara'dan Şırnak'a hareket ettikten sonra, uçağı arızalanıp Malatya Erhaç Havaalanı'na iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra helikopterle Şırnak'a geldi. Namaz Dağı'ndaki askeri üs bölgesine helikopterle gelen Bakan Pakdemirli, Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Üs bölgesindeki karşılamanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki Vali Pehlivan, Belediye Başkanı Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile birlikte Şırnak esnafını ziyaret etti.'BU PSİKOLOJİYİ BİLDİĞİM İÇİN PİLOTLARIMIZA KARAR SİZİNDİR DEDİM'Esnaf ziyaretinin ardından Şırnak Belediyesi'ne gelen Bakan Pakdemirli, bu sabah saatlerinde uçakta yaşadıklarını anlattı. Ankara'dan hareket ettikten 45 dakika sonra uçaktan gelen sesle irkildiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Tehlike atlattık. Uçağımız Malatya'ya inmek zorunda kaldı. Arkadaşlarım ve danışmalarım geri dönelim dediler, ben de dedim ki, mesele Şırnak ise bize geri dönmek yakışmaz. Valimize, belediye başkanımıza, Şırnaklılara söz verdik, ne olursa olsun bugün Şırnak'ta olacağız diye. Uçuş başlattıktan 45 dakika sonra, koltuğumdan otururken gözlerimi dinlendiriyordum. Sesle beraber irkildim. Arkadaşlarıma, pilotlara haber verilmesini söyledim. Pilotlardan biri konuşmaya başladı. Pilotomuzun ilk teşhisi, uçağın iniş takımı kapaklarından birinden ses geliyor oldu. Ben de motorun içinde geldiğini söyledim. Genelde uçakta VIP olduğu zaman pilotların temayülü, hedefe varalım değildir. Hayret içerisine girerler. Bu psikolojiyi bildiğim için pilotlarımıza karar sizindir dedim. Hemen inmememiz gerekiyorsa en yakın havaalanına inelim, bizim programımız var. Program, uçaktakilerin canından kıymetli değildir. Pilotlar kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra tekrar yanıma geldiler. Malatya'ya inmek istediklerini söylediler. Hem lojistik hem de uçağın tamiri açısında burayı uygun gördüler. Ben de tamam dedim. Biraz irtifa kaybettik. İrtifa kaybetmekle beraber, sesin de azaldığını fark ettik. Arkadaşlar iniş pozisyonuna geçtiler. Hem kokpit hem de kabin arasında bilgi paylaşımları oldu. Daha sonra uçağın sol motorunda arıza olduğu ortaya çıktı. İnişinin hemen akabinde de motoru kapattık. Sağ salim Malatya'ya iniş yaptık. Allah beterinden esirgesin. Tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldık. Ama herkes son derece sakindi. Herkes daha çok arızanın nasıl giderileceği için bir gayret içerisindeydiler" dedi.


- Şırnak
Son Dakika | Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim
Son Dakika | Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim
Son Dakika | Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim

Bekir Pakdemirli, Malatya, Ankara, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim - Son Dakika


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