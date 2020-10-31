Son dakika! Bakan Pakdemirli yıkılan Rıza Bey Apartmanını ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yaşanan depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey apartmanında incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, AFAD verilerine göre 6,9 şiddetinde yaşanan deprem ardından en çok hasar yaşanan İzmir'e geldi. Dün bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, bugün Bornova İlçesi'nde deprem de hasar gören 29 daire ve altında 3 dükkan bulunan Rıza Bey apartmanını ziyaret etti. Burada yerinde inceleme yaparak arama kurtarma çalışmaları yapan yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak yeni bir gelişme olmadığını belirtti.