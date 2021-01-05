Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık - Son Dakika
Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık
05.01.2021 11:49
Son dakika: 2020'yi ihracatta tarihi bir rekorla kapattığımızı belirten Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
5.01.2021 11:59:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık - Son Dakika