Son dakika! Bakan Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı... - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin pandemi döneminde pek çok ülkeye kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, 'Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Dünya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Bakan Pekcan, "Mücevher sektörü lüks tüketim kapsamında olduğu için diğer sektörlerden çok daha zor. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre, Covid-19 pandemi süreci 2'nci Dünya Savaşı'ndan itibaren görülen en yüksek ekonomik gerileme ile karşı karşıyayız. Tabi bu bütün ticareti etkilediği gibi altın hariç emtia fiyatlarını da etkiledi. Emtia fiyatları ilk 7 ayda yüzde 20 civarında geriledi. Nisan ayı itibariyle petrolün 20 doların altına düştüğünü de gördük. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'ndeki 2'nci çeyrekteki ekonomik daralma yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Yine IMF bu sene küresel büyümenin yüzde 4,9 küçüleceğini öngörüyor. Dünya Ticaret Örgütü de küresel ticaretin iyimser tahmini ile yüzde 12,9, kötümser tahmini ile yüzde 31,9 daralmasını öngörüyor" dedi.

'12,4 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKTEN BAŞARI'Bakan Pekcan, bu zor dönemde Türkiye'nin pek çok ülkeye kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz. Ekonomik hareketliliğin öncü göstergelerinden olan PMI endeksi 50 eşik değerin üstünde olan sayılı ülkeler arasındayız. Ağustos 2020 verilerine göre, en yüksek PMI değerine sahip 4'üncü ülke konumundayız. Yine Ağustos verilerine göre, yeni ihracat siparişleri endeksinde en yüksek rakama ulaşan 3'üncü ülke konumundayız. Sanayi Üretim Endeksi'nin Temmuz'da aylık yüzde 8,4, yıllık ise yüzde 4,4 artmış durumda. Ağustos ayında dış ticaret verilerimize baktığımızda dış pazarlarımızın önemli ölçüde daraldığı bu dönemde de 12,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor olmamız gerçekten de başarıdır."'TÜRKİYE OLARAK 2019 İHRACATIMIZ ARTMIŞ DURUMDADIR'Altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82,9 olduğunu kaydeden Pekcan, "Yine altında hariç, ocak-ağustos döneminde ise, karşılama oranı yüzde 83,6 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. İhracat ailemize her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. Bizim 2019 yılında dünyada küresel ihracat yüzde 3 küçüldü. Bizim Türkiye olarak 2019 ihracatımız artmış durumdadır. Küresel ticaret verilerinin Dünya Ticaret Örgütü tarafından kayıt altında alındığı 1948 senesinden itibaren Türkiye'nin küresel ihracatından aldığı pay binde 9,6 değerine ulaşarak, 1948 yılından itibaren gördüğü en yüksek değere ulaşmış durumdadır. Gerek ulusal gerekse küresel ölçekte toparlanma sürecinin hızlanmasıyla beraber gerçek potansiyelimizi ihracatımıza yansıtacak ve performanslara en kısa sürede ulaşmayı öngörüyoruz" diye konuştu.'BU KAYBI HIZLI BİR ŞEKİLDE TELAFİ EDECEĞİZ'Mücevher sektörüne bakıldığında külçe altın hariç olmak üzere mücevherat ihracatının 2019 yılında yüzde 16 artış gösterdiğini ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Türkiye, mücevher sektöründe dünya piyasalarındaki önemli aktörlerden birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle mücevher ihracatçıları arasında Türkiye Mücevher İhracatçıları'nın yüzde 5 gibi bir potansiyeli bulunmaktadır. Sizlerin çalışmaları sayesinde bu konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Bu yıl ilk 8 ayda, altın hariç mücevher ihracatımızda yüzde 43'lük önemli bir kaybımız söz konusudur. Covid-19 sürecinde lüks tüketim ve mücevherat gibi bazı ürünlerin talebinin yavaşladığı veya ötelendiğini düşünürsek, bu gerilemeyi de normal karşılamamız gerekiyor. Umuyoruz gelecek dönemde bu kaybı hızlı bir şekilde sektörümüz çok daha fazla yaralanmadan telafi edeceğimiz yönündedir."