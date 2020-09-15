Son dakika! Bakan Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı... - Son Dakika

Son dakika! Bakan Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı...

Son dakika gelişmesine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin pandemi döneminde pek çok ülkeye kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.

Son dakika! Bakan Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı..., System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin pandemi döneminde pek çok ülkeye kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, 'Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Dünya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Bakan Pekcan, "Mücevher sektörü lüks tüketim kapsamında olduğu için diğer sektörlerden çok daha zor. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre, Covid-19 pandemi süreci 2'nci Dünya Savaşı'ndan itibaren görülen en yüksek ekonomik gerileme ile karşı karşıyayız. Tabi bu bütün ticareti etkilediği gibi altın hariç emtia fiyatlarını da etkiledi. Emtia fiyatları ilk 7 ayda yüzde 20 civarında geriledi. Nisan ayı itibariyle petrolün 20 doların altına düştüğünü de gördük. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'ndeki 2'nci çeyrekteki ekonomik daralma yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Yine IMF bu sene küresel büyümenin yüzde 4,9 küçüleceğini öngörüyor. Dünya Ticaret Örgütü de küresel ticaretin iyimser tahmini ile yüzde 12,9, kötümser tahmini ile yüzde 31,9 daralmasını öngörüyor" dedi.

'12,4 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKTEN BAŞARI'Bakan Pekcan, bu zor dönemde Türkiye'nin pek çok ülkeye kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz. Ekonomik hareketliliğin öncü göstergelerinden olan PMI endeksi 50 eşik değerin üstünde olan sayılı ülkeler arasındayız. Ağustos 2020 verilerine göre, en yüksek PMI değerine sahip 4'üncü ülke konumundayız. Yine Ağustos verilerine göre, yeni ihracat siparişleri endeksinde en yüksek rakama ulaşan 3'üncü ülke konumundayız. Sanayi Üretim Endeksi'nin Temmuz'da aylık yüzde 8,4, yıllık ise yüzde 4,4 artmış durumda. Ağustos ayında dış ticaret verilerimize baktığımızda dış pazarlarımızın önemli ölçüde daraldığı bu dönemde de 12,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor olmamız gerçekten de başarıdır."'TÜRKİYE OLARAK 2019 İHRACATIMIZ ARTMIŞ DURUMDADIR'Altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82,9 olduğunu kaydeden Pekcan, "Yine altında hariç, ocak-ağustos döneminde ise, karşılama oranı yüzde 83,6 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. İhracat ailemize her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. Bizim 2019 yılında dünyada küresel ihracat yüzde 3 küçüldü. Bizim Türkiye olarak 2019 ihracatımız artmış durumdadır. Küresel ticaret verilerinin Dünya Ticaret Örgütü tarafından kayıt altında alındığı 1948 senesinden itibaren Türkiye'nin küresel ihracatından aldığı pay binde 9,6 değerine ulaşarak, 1948 yılından itibaren gördüğü en yüksek değere ulaşmış durumdadır. Gerek ulusal gerekse küresel ölçekte toparlanma sürecinin hızlanmasıyla beraber gerçek potansiyelimizi ihracatımıza yansıtacak ve performanslara en kısa sürede ulaşmayı öngörüyoruz" diye konuştu.'BU KAYBI HIZLI BİR ŞEKİLDE TELAFİ EDECEĞİZ'Mücevher sektörüne bakıldığında külçe altın hariç olmak üzere mücevherat ihracatının 2019 yılında yüzde 16 artış gösterdiğini ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Türkiye, mücevher sektöründe dünya piyasalarındaki önemli aktörlerden birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle mücevher ihracatçıları arasında Türkiye Mücevher İhracatçıları'nın yüzde 5 gibi bir potansiyeli bulunmaktadır. Sizlerin çalışmaları sayesinde bu konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Bu yıl ilk 8 ayda, altın hariç mücevher ihracatımızda yüzde 43'lük önemli bir kaybımız söz konusudur. Covid-19 sürecinde lüks tüketim ve mücevherat gibi bazı ürünlerin talebinin yavaşladığı veya ötelendiğini düşünürsek, bu gerilemeyi de normal karşılamamız gerekiyor. Umuyoruz gelecek dönemde bu kaybı hızlı bir şekilde sektörümüz çok daha fazla yaralanmadan telafi edeceğimiz yönündedir."


Ruhsar Pekcan, İhracat, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Teknoloji devi Apple yeni iPad'ini tanıttı! Eski modele fahiş zam geldi Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Üzerine direğin düşmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı
Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi         
18:17
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi         
17:34
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran "Atatürk" tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu         
15:17
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:14
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 23:09:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bakan Pekcan: 2021'de en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei