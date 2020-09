Son dakika! Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilerlememiz gerekiyor - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na görüntülü konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ABD ile iş birliğine önem verdiğini ve bu iş birliğini geliştirmek için hazır olduğunu ifade etti. Bakan Pekcan, ABD ile hedef olarak belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ilerlemek gerektiğini ifade ederek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Buna ulaşmak için iki ülke iş dünyasının istekliliği ve katkıları önemli rol oynayacaktır. İki ülke iş dünyasının arasındaki iş birliğini artırmak çok büyük önem taşıyor" dedi.

"2020'NİN İLK 8 AYINDA TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 3,5 BÜYÜDÜ"Bakan Pekcan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 2020 yılının ilk 8 ayında yüzde 3,5 büyüdüğünü ifade ederek, "2002 yılında 6,4 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2019'da 21,1 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 3,5 büyüdü. Bugün Türkiye'de 20,8 milyar dolarlık yatırıma sahip yaklaşık 2000 Amerikan şirketi var. Türkiye'nin ABD'deki doğrudan yabancı yatırımı 6,8 milyar dolar ve bu her geçen gün artıyor. Son on yılda önemli bir ticaret ve yatırım hacmi gözlemlemiş olsak da bu her iki ülkenin potansiyeli için henüz yeterli değil" ifadelerini kullandı."ABD TİCARET BAKANI ROSS İLE ÇALIŞIYORUZ"Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 'ın, iki ülkenin başta ticaret olmak üzere her alanda iş birliğine ihtiyacı olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını hatırlatarak, ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Pekcan, belirlenen bu hedefi gerçekleştirmek doğrultusunda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti.BAKAN PEKCAN'DAN İKİLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇAĞRISI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve ABD'nin birlikte daha yakın çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Kısa ve orta vadede belirli sektörlerde ticareti serbestleştirmeye yönelik ikili bir anlaşmanın imzalanmasının ticari ilişkilerimize ivme kazandıracağını belirtmeliyim" dedi. Savunma sanayi alanında Türk ve Amerikan şirketlerinin iş birliği konusunda geniş bir deneyime sahip olduğunun altını çizen Pekcan, "ABD'nin bazı projeler için ihracat lisanslarını erteleme ya da reddetme uygulamalarının, şirketler arasındaki iş birliğine zarar verdiğini belirtmeliyim. Bu kapsamda bu uygulamaların üstesinden gelme çabalarımızı desteklemek için Amerikan ve Türk şirketlerini, bu konuyu ABD'li yetkililere daha sesli bir şekilde gündeme getirmeye davet ediyorum" diye konuştu.