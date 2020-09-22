Son dakika! Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilerlememiz gerekiyor - Son Dakika

Son dakika! Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilerlememiz gerekiyor

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na görüntülü konferans yöntemiyle katıldı.

Son dakika! Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilerlememiz gerekiyor, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na görüntülü konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ABD ile iş birliğine önem verdiğini ve bu iş birliğini geliştirmek için hazır olduğunu ifade etti. Bakan Pekcan, ABD ile hedef olarak belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ilerlemek gerektiğini ifade ederek, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine doğru ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Buna ulaşmak için iki ülke iş dünyasının istekliliği ve katkıları önemli rol oynayacaktır. İki ülke iş dünyasının arasındaki iş birliğini artırmak çok büyük önem taşıyor" dedi.

"2020'NİN İLK 8 AYINDA TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 3,5 BÜYÜDÜ"Bakan Pekcan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 2020 yılının ilk 8 ayında yüzde 3,5 büyüdüğünü ifade ederek, "2002 yılında 6,4 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2019'da 21,1 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 3,5 büyüdü. Bugün Türkiye'de 20,8 milyar dolarlık yatırıma sahip yaklaşık 2000 Amerikan şirketi var. Türkiye'nin ABD'deki doğrudan yabancı yatırımı 6,8 milyar dolar ve bu her geçen gün artıyor. Son on yılda önemli bir ticaret ve yatırım hacmi gözlemlemiş olsak da bu her iki ülkenin potansiyeli için henüz yeterli değil" ifadelerini kullandı."ABD TİCARET BAKANI ROSS İLE ÇALIŞIYORUZ"Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülkenin başta ticaret olmak üzere her alanda iş birliğine ihtiyacı olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını hatırlatarak, ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Pekcan, belirlenen bu hedefi gerçekleştirmek doğrultusunda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti.BAKAN PEKCAN'DAN İKİLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇAĞRISI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve ABD'nin birlikte daha yakın çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Kısa ve orta vadede belirli sektörlerde ticareti serbestleştirmeye yönelik ikili bir anlaşmanın imzalanmasının ticari ilişkilerimize ivme kazandıracağını belirtmeliyim" dedi. Savunma sanayi alanında Türk ve Amerikan şirketlerinin iş birliği konusunda geniş bir deneyime sahip olduğunun altını çizen Pekcan, "ABD'nin bazı projeler için ihracat lisanslarını erteleme ya da reddetme uygulamalarının, şirketler arasındaki iş birliğine zarar verdiğini belirtmeliyim. Bu kapsamda bu uygulamaların üstesinden gelme çabalarımızı desteklemek için Amerikan ve Türk şirketlerini, bu konuyu ABD'li yetkililere daha sesli bir şekilde gündeme getirmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilerlememiz gerekiyor - Son Dakika


Son Dakika

Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı         
23:33
Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı         
14:48
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti         
10:36
Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi         
10:30
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Japon üretici, Kovid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz üretti Japon üretici, Kovid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz üretti         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 02:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ilerlememiz gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei