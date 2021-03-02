Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."

Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Bakan Pekcan: 'Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir.' - Son Dakika Ekonomi

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