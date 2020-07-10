Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar olmak üzere 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen KOOP-DES Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadın kooperatiflerinin yerel, yerinde, doğal, ekolojik çevreye duyarlı üretim yaparak büyük başarılara imza attıklarını belirten Pekcan, bu konuda kadınları daha fazla cesaretlendirmek için ticaret il müdürlüklerine talimat gönderdiklerini, bundan sonra kadın kooperatifleriyle daha fazla bir araya geleceklerini, bakanlık olarak hibe ve desteklerle yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Pekcan, bakanlık olarak hem iç hem dış ticaret hem de girişimcilik eğitimleri verdiklerini hatırlatarak, bunları sanal ortama taşıdıklarını, kadın kooperatif üyelerinin bunlardan yararlanmasını istediklerini ifade etti.

300 civarında kadın kooperatifi bulunduğu bilgisini veren Pekcan, bunların yaptıkları çalışmaların kendisini hem bir kadın hem de Türkiye Cumhuriyeti Bakanı olarak gururlandırdığını söyledi.

Pekcan, kooperatifçiliği daha fazla destek vererek el birliğiyle geliştireceklerini vurgulayarak, bu faaliyetlerin toplumsal refahın ve ölçek ekonomisinin artmasında da çok önemli yerleri bulunduğunu, yerel potansiyelin oldukça yaratıcı ve dinamik olduğunu dile getirdi.

150 bin liraya kadar hibe desteği

Bakan Pekcan, KOOP-DES Programı kapsamında kooperatiflere destek vereceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimizin sermayelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. KOOP-DES Programı ile faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamayı, öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına mali destek vermeyi, yeni alanlarda girişimci ve ihracatçı olmaya özendirmeyi, bireysel tasarrufları kooperatifleşmeye yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletin kaynaklarını da en doğru ve en etkin şekilde projelere yönlendirmek için el birliğiyle çalışacağız. Ayakları yere basan, sonuç odaklı ve sürdürülebilir projeleri desteklemiş olacağız."

Önce hayal kurulacağını sonra da gerçekleştirileceğini ifade eden Pekcan, program kapsamında ilk aşamada kadın kooperatiflerini daha sonra da tüm kooperatifleri destekleyeceklerini bildirdi.

Pekcan, kadının güçlenmesini ön planda tuttuklarını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evleri, yazılım, halıcılık, arıcılık, balıkçılık, okul servisleri kooperatif faaliyetlerini destekleyeceğiz. Belki en iyi şekilde kadın şoförlerimiz çocuklarımıza ihtimam gösterebilir. Kadın kooperatiflerimizin faaliyetlerinde makine ekipman alımı, sergi ve fuar katılımı, nitelikli personel istihdam desteği vermeyi planlıyoruz. Kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar olmak üzere 150 bin liraya kadar hibe destek vereceğiz."

Pekcan, projeler için 15 Temmuz'dan itibaren 81 ilin ticaret müdürlüklerine başvuru yapılabileceğini ifade ederek, bu doğrultuda KOOP-DES uygulama ve değerlendirme kılavuzu ile rehber dokümanlar hazırladıklarını söyledi.

"Melek Yatırımcı Ağı Projesi'ni oluşturuyoruz"

Kooperatiflerin dışında kadın ve genç girişimcilere yönelik de eğitim ve desteklerin bulunduğunu dile getiren Pekcan, "Kadın Girişimcilik Fiziki Network Programı'nı, Ulusal Kadın Girişimci Network Programı'nı, Melek Yatırımcı Ağı Projesi'ni oluşturuyoruz ki 'Projesi olan kadınlarımıza bir de yatırımcı desteği verebilir miyiz?' bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu proje için de yazılım ve ihale süreçlerini yürütüyoruz. En kısa sürede hayata geçirerek bu projelerimizi de sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Pekcan, kadın esnaf ve sanatkar sayısının haziran itibarıyla 318 bin 154'e ulaştığını, bu sayının son 1 yılda 25 bin arttığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uluslararası ticaret ortamındaki daralmaya rağmen kadın girişimci ve esnaf sayısının artmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirten Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kooperatifçilik faaliyetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bununla ilgili yasa taslağı çalışmalarımızı aşağı yukarı tamamladık, yönetmelik taslaklarımızı da tamamlıyoruz. İnşallah sizlerin sahadan gelen talepleri ve uluslararası başarı örneklerini de dikkate alarak güncelliyoruz. Bu şekilde yerel kalkınmanın hızlanmasını, yerelde katma değer yaratılmasını ve istihdamın artırılmasını, eğitimli gençlerimizin eğitimlerini daha iyi değerlendirerek, teknolojik alanlarda da hem girişimciliğin hem de kooperatifçiliğin özendirilmesini bekliyoruz. Kooperatifçilik ürünlerinin tüm dünyaya pazarlanmasını ve ihracatını desteklemeye devam edeceğiz."

Coğrafi ürünler pazarında da kadın kooperatiflerinin daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Pekcan, şunları kaydetti:

"Geçen sene Türkiye Kooperatifler Fuarı'nı 5-8 Aralık'ta gerçekleştirmiştik, çok başarılıydı. Bu sene de bu fuarı gerçekleştirmek istiyoruz. Pandemi sürecinin sonunda inşallah tedbirleri alarak kooperatiflerimizin başarı hikayelerini paylaşmalarını, iletişim sağlamalarını ve onları nihai perakende zincirleri ve tüketicilerle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Tüm kooperatiflerimizi KOOP-DES Programı'mızın kapsamına göre destekleyeceğiz. Öncelikle ben kadın kooperatiflerimizi 15 Temmuz itibarıyla projelerini hazırlayarak 81 ildeki il ticaret müdürlüklerimize başvuru yapmaya davet ediyorum. Umarım, katma değerli, istihdam yaratan, sürdürülebilir projeler gelecek ve biz de artırarak desteklerimize devam edeceğiz."

"Kadın kooperatifleri kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor"

Kadıneli Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Kırılmış da ürünlerinin pazarlanması için büyük zincir market ve mağazalarla görüştüklerini belirterek, Ticaret Bakanlığının eğitim ve desteklerinin faaliyetleri için çok faydalı olduğunu söyledi.

Hatay Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Nidal Özdemir, kadın girişimci kooperatifleriyle kazanılan istihdam modelinin gelişmesi için Ticaret Bakanlığının desteklerinin önem taşıdığını, özellikle kadın kooperatiflerine verilen desteklerden çok memnun olduklarını dile getirdi. Özdemir, Bakan Pekcan'ı, yapılması planlanan Hatay Expo 2021 organizasyonunda yetiştirecekleri çiçekleri görmeye davet etti.

Afşar Balam Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Ar, kooperatiflerinin sıfır atık prensibiyle tarladan sofraya tarım ürünleri ürettiğini dile getirerek, kadın kooperatiflerinin kırsal nüfusun ekonomiye katılımının sağlanması için çok önemli bir araç olduğunu, böylelikle kırsal kalkınmaya da katkı sağlandığını kaydetti.