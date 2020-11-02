Son dakika... Bakan Pekcan: "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu."
02.11.2020 12:05
Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu.
Bakan Pekcan: "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu."
Yatırım, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Bakan Pekcan: 'Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu.' - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu