Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Bakan Pekcan: 'Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.' - Son Dakika Ekonomi

Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere

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