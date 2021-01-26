Son dakika: Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."
26.01.2021 10:53
Son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."
E Devlet, 31 Mart, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Bakan Pekcan: 'Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.' - Son Dakika Ekonomi
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