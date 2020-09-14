Son dakika... Bakan Pekcan: HAK ile KOSGEB önemli iş birliğine gitti - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEM) işletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir iş birliğine gittiğini belirterek, "Buna göre HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB 'İşletme Geliştirme Destek Programı-Belgelendirme Desteği' kapsamına alındı" dedi.

Bakan Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HAK ile KOSGEB, işletmelerimize akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir iş birliğine gitti. Buna göre HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB 'İşletme Geliştirme Destek Programı-Belgelendirme Desteği' kapsamına alındı. İşletmelerimiz belge, müracaat, dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri gibi ödemelerini destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB'ten geri alabilecek. HAK'ın akreditasyon faaliyetlerine yönelik destek ve katkıları için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür eder, uygulamanın tüm işletmelerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.