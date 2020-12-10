Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar

10.12.2020 13:35
Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar, System.String[]

Son dakika haberleri: TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İtalya ile oldukça dengeli bir ikili ticaret yapısına sahibiz. 20 milyar dolar mertebesine yaklaşan ikili ticaret hacmini, en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İtalya ile oldukça dengeli bir ikili ticaret yapısına sahibiz. 20 milyar dolar mertebesine yaklaşan ikili ticaret hacmini, en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Türkiye-İtalya 2'nci Dönem Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) imza törenine katıldı. Programa Pekcan'ın yanı sıra, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario ve çok sayıda iş insanı katıldı.

'İTALYA'YI STRATEJİK BİR ORTAK OLARAK GÖRMEKTEYİZ'Burada konuşan Bakan Pekcan, İtalya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlatarak, "İhracatımızda 3'üncü, ithalatımızda ise 4'üncü sırada yer alması, İtalya'nın stratejik önemini ve İtalya ile ticari ilişkilere verdiğimiz değeri somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İtalya ile oldukça dengeli bir ikili ticaret yapısına sahibiz. 20 milyar dolar mertebesine yaklaşan ikili ticaret hacmini, en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz. Sadece ticarette değil; karşılıklı yatırımlarda da İtalya'yı stratejik bir ortak olarak görmekteyiz. Bildiğiniz üzere, Türkiye, genç ve iyi eğitimli nüfusunun yanında güçlü ve dinamik bir üretim alt yapısına sahiptir. Yenilikçiliğe, katma değere ve tasarıma önem veren bir şekilde üretim tecrübemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu da, İtalyan ve Türk firmaları için pek çok sektörde ortak yatırım; ortak iş ve ortak ticaret fırsatları anlamına gelmektedir. Farklı fırsatları birlikte değerlendirerek; ortak fayda temelinde yeni projelere imza atabiliriz" dedi.'GÜMRÜK BİRLİĞİNİ GÜNCELLEMEK TÜM TARAFLARIN YARARINA OLACAKTIR'Pekcan ayrıca, Gümrük Birliği güncellemesinin tüm tarafların yararına olacak bir gelişme olacağını ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile güncelleme müzakerelerine başlaması noktasında bir an önce adım atmasını umduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Başta İtalya iş dünyası olmak üzere, AB iş dünyasından ve tüm üye ülke hükümetlerinden sürece destek ve pozitif katkı beklediğimizin altını çizmek isterim. Güncelleme ile birlikte hizmetler sektörü, e-ticaret ve kamu alımları gibi önemli alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlayabileceğiz. Covid-19 pandemisi ile küresel ekonomide oluşan negatif durum karşısında, böylesine bir pozitif açılımda bulunmak tüm taraflara önemli fayda getirecektir"


Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar
Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar
Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar
Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar
Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar
Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar

Ruhsar Pekcan, Ticaret, İtalya, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Pekcan: İtalya ile ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar - Son Dakika


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