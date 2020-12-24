Bakan Selçuk: 4'üncü Sanal İstihdam Fuarı bugün itibarıyla başladı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde iş arayan ile işvereni güvenli bir şekilde buluşturmak için 'Sanal İstihdam Fuarı' uygulamasının 4'üncüsünün bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada İŞKUR'un daha önce düzenlediği 'Sanal İstihdam Fuarları'na gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti belirtti. Pandemi döneminde iş arayan ile işvereni güvenli bir şekilde buluşturmak için 'Sanal İstihdam Fuarı' uygulamasının 4'üncüsünün bugün itibarıyla başladığını belirten Selçuk, "Sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak" dedi.

Bakan Selçuk, pandemi döneminde yüz yüze görüşme ile mülakat yapmanın zor olduğunu ve iş arayan vatandaşların 'sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' adresi üzerinden firmalar ile görüşmeler gerçekleştirebileceğini belirtti.10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE ARACILIK EDİLDİ

'Sanal İstihdam Fuarı' uygulamasının ilkini 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, "Türkiye genelinde uygulanan 2'nci Sanal İstihdam Fuarımızı ise 25-26 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdik. 3'üncü Sanal İstihdam Fuarımız ise 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sanal fuar süresince, 300 bine yakın vatandaşımız fuarlara kaydoldu ve iş arayan vatandaşlarımız tarafından 200 bine yakın özgeçmiş firmalara iletildi. Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" diye konuştu.

ANKARA, -