Son Dakika | Bakan Selçuk: "Bireysel ve mesleki gelişim programları başvuruları başladı"

Son dakika gündem haberi: Bakan Selçuk: "Bireysel ve mesleki gelişim programları başvuruları başladı" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bireysel ve mesleki gelişim programlarının hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenin kullanımına açıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk: "Bireysel ve mesleki gelişim programları başvuruları başladı" ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bireysel ve mesleki gelişim programlarının hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenin kullanımına açıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, http://mebbis.meb.gov.tr hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı

Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği! Rakibin gol atmasına engel olmadılar

Av tüfeğini boynuna dayayan şahıs, Özel Harekat Polisi tarafından etkisiz hale getirildi

Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu

Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü

Sosyal medyada infial yaratan video! Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi

Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil