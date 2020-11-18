Son Dakika | Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan...
18.11.2020 19:51
Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir.
Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir."
Ziya Selçuk, Kamera, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bakan Selçuk: 'Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste