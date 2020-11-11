"Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın çevrimiçi eğitimleri tamamlandı - Son Dakika

"Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın çevrimiçi eğitimleri tamamlandı

11.11.2020 11:49

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların bilişsel, duygusal ve psikososyal yönünden sağlıklı gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın çevrimiçi oturumlarının...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların bilişsel, duygusal ve psikososyal yönünden sağlıklı gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın çevrimiçi oturumlarının tamamlandığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Eğitimlere Bakanlığın merkez teşkilatı ile Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon merkezlerinde görevli 200 meslek elemanı ve uzmanın katıldığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuk bakım kuruluşlarımızın tamamında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki taahhütlere uygun olarak çocukların kişisel bakımı, mesleki uygulamalar, personel durumu, yönetim yapısında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla asgari standartlar oluşturuldu. Bu standartlar doğrultusunda yapılandırılan eğitim programı aynı zamanda devlet koruması altında tüm yaş gruplarındaki bütün çocukları kapsayan ilk program olma özelliğini taşıyor. Eğitimin amacı çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, özgüvenli, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetişmesi. Bunun yanında, programın uygulama kılavuzları ve nitelikli zaman geçirmeye yönelik etkinlikleri ile çocuğumuza hizmet sunan personelimizin kapasitesinin artırılması ve çocuklarla çalışanlar arasındaki bağın güçlendirilmesini de hedefliyoruz."

Bakan Selçuk, eğitim programının iki temel bileşenden oluştuğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bunlar 'Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama' ile 'Psikososyal Destek Bileşeni Eğitici Eğitimleri'dir. Bu eğitim programının içeriğinde çocuklarımızın gelişimsel özelliklerine göre eğitim modülleri, değerlendirme, müdahale araçları ve uygulama kılavuzları yer alıyor."

Programın çocuklarla çalışan bakım personelinin ve meslek elemanlarının donanımını artırmak için hazırlandığını belirten Selçuk, programla kuruluşlarda bakılan çocukların sağlıklı gelişimi için yapılacak psikososyal destek müdahalelerinin standarda ulaşmasının planlandığını vurguladı.

Yaklaşık 8 bin 700 kişi yararlanacak

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı, Bakanlığa bağlı 1192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocukları ve personeli kapsayacak. Programdan 2020 yılı sonuna kadar çocuk evleri koordinasyon merkezleri ve çocuk evleri sitesinde görev yapan 1700'e yakın meslek elemanı ve 7 bine yakın bakım personeli yararlanacak.

Eğitici eğitimlerinin ardından tüm çocuk bakım kuruluşlarında çalışan meslek personeline uygulayıcı eğitimi verilecek. Çocukların psikososyal destek ihtiyacını belirlemeye yarayan bireysel risk ve değerlendirme formu hazırlanacak, programın verimliliğini ölçmek amacıyla etki analizi yapılacak.

Programın eğitimleri, alanında uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Eğitime katılan meslek elemanları, ilerleyen süreçte 81 ilde görev yapan diğer meslek elemanları için düzenlenmesi planlanan uygulayıcı eğitimlerinde görev alacak. Planlanan oturumlarla üç eğitici grubu daha eğitim alacak.

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı nın çevrimiçi eğitimleri tamamlandı

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Selçuk, Çocuk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 'Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nın çevrimiçi eğitimleri tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti         
11:23
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor         
10:49
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:16:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın çevrimiçi eğitimleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei