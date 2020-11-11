"Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın çevrimiçi eğitimleri tamamlandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların bilişsel, duygusal ve psikososyal yönünden sağlıklı gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın çevrimiçi oturumlarının tamamlandığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Eğitimlere Bakanlığın merkez teşkilatı ile Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon merkezlerinde görevli 200 meslek elemanı ve uzmanın katıldığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuk bakım kuruluşlarımızın tamamında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki taahhütlere uygun olarak çocukların kişisel bakımı, mesleki uygulamalar, personel durumu, yönetim yapısında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla asgari standartlar oluşturuldu. Bu standartlar doğrultusunda yapılandırılan eğitim programı aynı zamanda devlet koruması altında tüm yaş gruplarındaki bütün çocukları kapsayan ilk program olma özelliğini taşıyor. Eğitimin amacı çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, özgüvenli, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetişmesi. Bunun yanında, programın uygulama kılavuzları ve nitelikli zaman geçirmeye yönelik etkinlikleri ile çocuğumuza hizmet sunan personelimizin kapasitesinin artırılması ve çocuklarla çalışanlar arasındaki bağın güçlendirilmesini de hedefliyoruz."

Bakan Selçuk, eğitim programının iki temel bileşenden oluştuğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bunlar 'Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama' ile 'Psikososyal Destek Bileşeni Eğitici Eğitimleri'dir. Bu eğitim programının içeriğinde çocuklarımızın gelişimsel özelliklerine göre eğitim modülleri, değerlendirme, müdahale araçları ve uygulama kılavuzları yer alıyor."

Programın çocuklarla çalışan bakım personelinin ve meslek elemanlarının donanımını artırmak için hazırlandığını belirten Selçuk, programla kuruluşlarda bakılan çocukların sağlıklı gelişimi için yapılacak psikososyal destek müdahalelerinin standarda ulaşmasının planlandığını vurguladı.

Yaklaşık 8 bin 700 kişi yararlanacak

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı, Bakanlığa bağlı 1192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocukları ve personeli kapsayacak. Programdan 2020 yılı sonuna kadar çocuk evleri koordinasyon merkezleri ve çocuk evleri sitesinde görev yapan 1700'e yakın meslek elemanı ve 7 bine yakın bakım personeli yararlanacak.

Eğitici eğitimlerinin ardından tüm çocuk bakım kuruluşlarında çalışan meslek personeline uygulayıcı eğitimi verilecek. Çocukların psikososyal destek ihtiyacını belirlemeye yarayan bireysel risk ve değerlendirme formu hazırlanacak, programın verimliliğini ölçmek amacıyla etki analizi yapılacak.

Programın eğitimleri, alanında uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Eğitime katılan meslek elemanları, ilerleyen süreçte 81 ilde görev yapan diğer meslek elemanları için düzenlenmesi planlanan uygulayıcı eğitimlerinde görev alacak. Planlanan oturumlarla üç eğitici grubu daha eğitim alacak.