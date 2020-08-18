Son Dakika | Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Son dakika habere göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi.

Son Dakika | Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'MEB Asistan' tanıtım toplantısına katıldı. Program 'MEB Asistan'ın tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Ardından Türk özel sektör yapay zeka kuruluşu CBOT'un CEO'su Mete Aktaş, Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'MEB Asistan' ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Bakan Selçuk, bütün dünyanın çok özel ve farklı bir dönemden geçtiğini belirterek, bu zor zamanlara uyum sağlayabilmenin toplumların kabiliyetini de gösterdiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "Bizim uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, MEB'in bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğini gösteriyor. Dünyanın her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. 8-10 yıllık süreçlerde yapılması muhtemel denilen şeyler 8-10 aylık süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart, 2023 eğitim vizyonunun 2 yıl önceki dokümanının bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz. 'Yeni normal' denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini görme imkanımız olabilir" diye konuştu.

'MEB HAKKINDA HER TÜRLÜ SORUYA CEVAP VERECEK'Ar-Ge, inovasyon, dijital dönüşüm çalışmalarının 'MEB Asistan' ile devam ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, önümüzdeki aylarda çok farklı konularda ve alanlarda bu yapay zeka temelli uygulamaların giderek hızlanacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "18 milyon civarında öğrencisi olan, 1 milyondan fazla öğretmeni olan, velilerin söz konusu olduğu bir kamuoyunda bunun bu kadar rağbet görmesinin ayrı bir önemi var. Bu çerçevede yaptığımız çalışmaları MEB'in tüm süreçlerine yayma gibi bir avantaja da sahibiz, bunu giderek geliştirecek ve derinleştireceğiz. 'MEB Asistan' Milli Eğitim Bakanlığı hakkında her türlü soruya cevap verecek bir durumda. Birkaç hafta önce ben de bir soru sordum 'okullar ne zaman açılacak' diye; çünkü herkes bana soruyordu bu soruyu. Sonra cevaplara baktım, cevapları söylemeyim. Bu anlamda çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek durumundayız. Velilerimizin, öğretmenlerimizin iletişim dilini yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız" ifadelerini kullandı.'YAPAY ZEKA PLATFORMUNU PAYLAŞACAĞIZ'Bakan Selçuk, bu tür çalışmaların eğitimde uygulamayla teori arasındaki uzaklığı kaldırdığına dikkat çekerek, bakanlık olarak yapay zekanın temelde olduğu dijital dönüşüm yolculuğunun yeni bir kilometre taşında olduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, "Bu çalışmaları sınıfın içinde göreceksiniz. Sanal robotları, sanal asistanları, sohbet robotlarını eğitimde kullanıma dair çalışmalarımız başka şehirlerde de ekiplerle yürüyor. Kendilerine 'yapay zeka zümresi' adını veren ve yaklaşık 10 farklı ilden öğretmenlerimizin, yapay zeka uzmanlarının, bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde oluşturduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor. Yatayda ve dikeyde eğitimin birçok bileşenlerinin yapay zeka temelli olarak nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyuyorlar. Kendileri aynı zamanda MEB' in 2020- 2040 yapay zeka strateji dokümanı üzerinde de çalışıyorlar. MEB'in yapay zeka platformunu paylaşma imkanımız çok yakında gerçekleşecek" dedi.Bakan Selçuk, MEB Asistan'ın nasıl çalıştığını görmek için bazı sorular sordu. MEB Asistan'a "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun sorulması üzerine "Okullar 31 Ağustos' ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim okullar için 21 Eylül'de başlayacaktır. Özel okullar kendi tercihlerine göre 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayacaktır" yanıtı alındı.'CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANIR'

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, bazı okulların 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanır. Ara sınıflarda tek bir okul alırsa cezai müeyyide uygulanır" dedi.


- Ankara
Ziya Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:42

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı         
15:29
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı         
15:20
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor         
15:11
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor         
12:47
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı         
11:38
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu         
10:49
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş         
10:39
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor         
09:42
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı         
09:35
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı         
08:59
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik         
08:35
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar         
04:24
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 20:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei