Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: EBA Destek Merkezi sayısı 8 bin 668 oldu - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online eğitim programı EBA'da yaşanan yoğunluğa ilişkin, "Dünyanın çok büyük sitelerinde duraklamalar, aksaklıklar oluyor ve belli zaman sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. ve bu alt yapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz. Bu anlamda EBA Destek Merkezleri sayısı bugün itibarıyla 8 bin 668 oldu. Akşama kadar 9 bin olur sanırım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen 'Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi' tanıtım programına katıldı. Bakan Selçuk 'Okuyan Balık Sesli Elektornik Kütüphanesi'nin kültürel bir çalışma olduğunu çocukların daha çok okuması için dijital platformlarda da bu tür çalışmaları başlattıklarını belirtti. Bakan Selçuk, ilkokuldaki çocukların okuma zevklerini geliştirmek, onlara daha anlamlı içerikler kurabilmek için güzel bir fırsat olan 'Okuyan Balık' plaformuna ilişkin "Bu fırsatın en önemli boyutu şu; biz çocuklarımızın hikayelerle birbirlerini tanımalarını, birbirlerine yönelik olarak empati ve duyguları paylaşma hususlarında çaba göstermelerini önemsiyoruz. Biz bu çalışmaları hazırlarken bilim insanlarının desteklerini gündeme getirdik ve onların çabalarıyla beraber bu ürün ortaya çıktı. Disiplinler arası bir yaklaşım ortaya çıktı. Aynı zamanda müfredatın içerikleriyle bağlantılı şekilde çalışma yapıyorlar. Buradaki hikayeler arasında bir bağlantıdan söz ediyoruz. Bir anlamda okuma davranışlarını disiplinler arası yaklaşımla ele alma şansımız var. Dil becerilerini, gelişimi ve çocukların hayal gücünü destekleyen bir yaklaşım sergiledi. Kültürümüz üzerinden de dikkatle gitmeye çalıştık. Okuyan Balık sitesi bütün ailelere tavsiyemizdir. Bu doğrultuda öğretmenlerimiz bu hikayede kendi derslerini işlerken de yararlanacaklar" diye konuştu.

'KATILIM BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDEYDİ'Bakan Selçuk, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, öğrencilerin aylar sonra ders başı yaptığının hatırlatılması üzerine "İlk gün itibarıyla katılım beklediğimizin çok üstündeydi. Bu bizi çok mutlu etti. Bir hafta içinde genel sayılar da gelecek; ama ilk gün ilk izlenimimiz bütün il ve ilçelerden özellikle birinci sınıflardan yüksek bir katılımımız vardı. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Kontrollü bir şekilde bütün öğretmenlerimiz bütün okul müdürleri bu işe kendilerini adadılar. Herhangi bir sorun olmadı" dedi.'EBA DESTEK MERKEZİ 8 BİN 668 OLDU'Bakan Selçuk, EBA'da yaşanan yoğunluğa ilişkin, "Bu aslında bizim içim olumlu da bir haber. İnanılmaz bir talep var. ve bu özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor ve belli zaman sonra bunlar gideriliyor. Su anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. ve bu alt yapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Bu anlamda EBA Destek Merkezleri sayısı bugün itibarıyla 8 bin 668 oldu. Akşama kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat bir erişim imkanı olacak. Gereken tedbirler alınıyor" diye konuştu. 'KARARA UYMAYAN OKULLARA CEZALAR VERİLİR'Bakan Selçuk, bazı özel okulların tüm kademelerdeki öğrencileri okula çağırmasıyla ilgili soruyu "Özel okulların tüm kademedeki öğrencileri okula çağırdığı iddiası var. Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili bir takım haberler bize de ulaşıyor. Ama çok net olarak bir şeyi söylemek isterim; Bununla ilgili tüm takipler yapılıyor ve derhal soruşturma açılması bu konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınır, cezalar verilir" ifadelerini kullandı. 'ERİŞEMEYEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BAŞKA METOTLAR OLUŞTURUYORUZ'

Bakan Selçuk, bilgisayar ve internet sıkıntısı yaşayan öğrencilerin durumuyla ilgili de "Bakanlık olarak biz zaten konuyla ilgili bir takım çabaların içindeyiz. EBA Destek Merkezlerinin sayısını ifade ettim. Aslında bunun da çözüm yollarından bir tanesi olduğunu vurgulamak istedim. Hayırseverlerimizin destekleri var. Ülke ölçeğinde valilik, kaymakamlık, il ve ilçe müdürlükleri, muhtarlıklar yoğun bir şekilde konuyla ilgili katkı sağlamaya çalışıyorlar. Öğrencilerimizin büyük kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu yoğunluktan ve EBA'daki tıkanmadan da bunu anlıyoruz. Erişemeyen çocuklarımız için başka yollar, metotlar oluşturuyoruz ki EBA Destek Noktası, okullardaki bazı çalışmalar, bir takım bağışlar MEB'in organizasyonları hepsi peşpeşe gelecek" dedi.