Son Dakika | Bakan Selçuk: EBA Destek Merkezleri geçici değil, kalıcı merkezler
18.03.2021 17:02
Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: EBA Destek Merkezleri geçici değil, kalıcı merkezlerMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı.
Bakan Selçuk: EBA Destek Merkezleri geçici değil, kalıcı merkezler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk, "Bu merkezler kalıcı merkezler. Yani küresel salgın döneminin bir ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil, küresel salgın sonra erdiğinde de tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak" dedi.
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